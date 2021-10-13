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Aspirinle ilgili şaşırtan açıklama

Birçok şeye faydası olduğu iddia edilen aspirinle ilgili ABD'den çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamaya göre asprinin yan etkileri aslında faydalarından daha fazla

Aspirinle ilgili şaşırtan açıklama
13 Ekim 2021 Çarşamba 08:54

Aspirinle ilgili açıklama yapan ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü isimli grup, kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki kişilere aspirin verilmemesi gerektiğini, aspirin kulllanımı durumunda ilacın faydadan çok yan etki yapacağını açıkladı.

 

ÜLSERE YOL AÇIYOR


Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısına da yer verildi. Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini açıkladı.

DÜŞÜK DOZ KULLANILMALI


Öte yandan açıklamada 40'lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50'li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi. Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.


Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

Etiketler; #aspirin #aspirin zararları #aspirin faydaları
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