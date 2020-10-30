Avuç İçinde Neden Yanma Olur?

İnsan bedeni bir çok hastalık için, çeşitli sinyaller vererek, hastalık belirtilerinin oluşmasını sağlar.

Çünkü damarlarımız ve sinirlerimiz tüm vücudu sardığı için, bir yerde oluşan rahatsızlığın, farklı bir yerde belirtisini göstermesi mümkündür. Hastalık belirtilerinden biri örneğin avuç içi yanmalarıdır. Avuç içinizde yara vb. durumlar olmasa dahi, bir yanma hissi oluşabilir. Bu durum ise cilt rahatsızlıklarından, şeker hastalığına kadar farklı farklı hastalıkların belirtisi olabilir.

Sağlık haberleri yayını yapan sitelerden daha net bilgi alabileceğiniz gibi, hangi hastalıkların belirtisi olduğunu da öğrenebilirsiniz.

Her Hastalık Farklı Semptomlar Gösterir

Ancak şunu da belirtelim ki, her hastalığın farklı semptomları yani kendini gösterme biçimi vardır. Kısacası avuç içinizde aşırı bir yanma olmadığı sürece, avuç içinizde oluşan yanmanın şu hastalık olduğunu söylemek doğru değildir. Bu haberler sadece sizin daha çok bilgi sahibi olmanız içindir. Her şeyden önce bunu öğrenebileceğiniz en doğru yer doktorlardır. Eritromelalji, karpal tünel sendromu, periferij nöropati, palmar eritem, tiroid bezi sorunları, şeker hastalığı, vitamin eksikliği, kansızlık, hamilelik, menopoz gibi bir çok hastalığın belirtisi avuç içi yanması olabilir.

Avuç İçi Yanması Ne Kadar Sürer?

Avuç içi yanmadan dolayı eğer kendinizi rahatsız ediyor ve doktora gidereceksiniz, bu avuç içi yanmanın belirli bir süre devam etmesi gerektiğini bilmelisiniz. Yani bir kaç saatlik yanma durumları, farklı ve anlık nedenler olabilir. Sürekli bir ağrı durumu olması durumunda doktora başvurmalısınız. Gursesgazetesi.com üzerinden yukarıda ki hastalıklara bağlı olarak, yanma durumlarını, yanmanın yayılımını, yanma sürelerini ve çeşitlerini de öğrenebilirsiniz. Yanma devam ediyor ve belirtilerini gösteriyorsanız eğer, nöroloji doktoruna gitmelisiniz.

Detaylı bilgi için ; Gürses Gazetesi



