AXA Grubu, küresel sivil toplum girişimi Tobacco Free Portfolios ile birlikte 31 Mayıs Dünya Sigaraya Hayır Günü'ne özel dijital bir video serisi hazırladı. Sigaranın zararları, sigarayı bırakmanın yolları ve tütün ürünlerinin olmadığı bir geleceği anlatan videolar ile insanlara sigarayı bırakma çağrısı yapılıyor.

AXA'dan Dünya Sigaraya Hayır Gününe Tam Destek

AXA Grubu, küresel sivil toplum girişimi Tobacco Free Portfolios ile birlikte 31 Mayıs Dünya Sigaraya Hayır Günü'ne özel dijital bir video serisi hazırladı. Sigaranın zararları, sigarayı bırakmanın yolları ve tütün ürünlerinin olmadığı bir geleceği anlatan videolar ile insanlara sigarayı bırakma çağrısı yapılıyor.

Dünya çapında 1,1 milyar insan, 13-15 yaş arası gençlerin ise yüzde 11'i sigara içiyor. Bunların yüzde 60'ı sigarayı bırakmak istediğini söylüyor. Her yıl sigara kullanan 7 milyon insan hayatını kaybediyor. Üstelik sigara sadece sağlığa zarar vermekle kalmıyor, her yıl doğaya bırakılan 4,5 milyar sigara izmariti çevre kirliliğini de artırıyor. Oysa ki sigarayı bıraktıktan sonra kan basıncı ve kalp ritmi 20 dakika içinde normale dönüyor, kalp krizi riski 24 saat içinde önemli ölçüde azalıyor, 10 yıl içinde ise yaşam süresi sigara içmeyen bir insanla aynı seviyeye ulaşıyor.

Dünyanın lider sigorta şirketi AXA Grubu, 31 Mayıs Dünya Sigaraya Hayır Günü kapsamında sigarasız bir dünya için yatırımlarını tütün ile ilgili varlıklara yatırım yapmamasına yönelik çalışmalar yapan küresel sivil toplum girişimi Tobacco Free Portfolios (TFP)ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda #TobaccoFreeMe adında dijital bir video serisi hazırlayan AXA Grubu ve TFP, sigaranın zararlarını, sigarayı bırakmanın yollarını ve tütün ürünlerinin olmadığı bir geleceğin mümkün olup olmadığını anlatmayı hedefliyor ve daha çok insanı sigarayı bırakmaya çağırıyor. AXA Grubu'nun bu özel gün için hazırladığı web sayfasından ve resmi YouTube hesabından izlenebilen videolar, aynı zamanda bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan uzmanların görüşlerini de içeriyor.

İnsanların daha iyi bir yaşam sürmesini sağlama misyonuyla çalışan ve müşterilerinin hayatından "ödeyenden çözüm ortağına dönüşmeyi hedefleyen AXA, sağlık alanında sigorta çözümleri sunan bir şirket olarak önleyici adımlara da odaklanıyor. Şirket bu çerçevede 2016 yılında küresel sigorta sektöründe bir ilke imza atmış, tütün üretici şirketleri sigortalamayacağını ve tütün sanayindeki değeri 1,8 milyon Euro'yu bulan varlıkları portföyünden çıkaracağını açıklamıştı. AXA Grubu 2018 yılında da yine TFP'nin hayata geçirdiği Tütünsüz Finans Taahhütü'nün (Tobacco-Free Finance Pledge) imzacısı olduğunu duyurmuştu.

https://youtu.be/oZyQibe9NIw