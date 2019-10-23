Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!

Tatiller bitti, şehir hayatı çoktan başladı... Güneş de yerini serin ve yağmurlu havaya bırakıyor. Şimdi kontrole gitmenin ve yazın güneş ışığı gören benleri kontrol ettirmenin tam zamanı.

Benler, vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilen, doğumsal veya sonradan oluşabilen iyi huylu lezyonlar olsa da bazı durumlarda cilt hastalıklarının habercisi olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar benlerin iyi takip edilmesi konusunda uyarıyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benler yani bilimsel adı ile nevüsler hakkında bilgiler verdi.

Kaşıntı önemli bir belirti

Nevüslerin dikkatle gözlemlenmesini ve herhangi bir renk, şekil ya da boyut farklılığında çok geç olmadan uzman bir hekime danışılması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, "Nevüs (ben), her insanda bulunabilen ve genellikle iyi huylu olan deri lezyonuna verilen isimdir. Her türlü nevüs zaman içinde ve yaşla şekil değiştirebilir ve maling hücre artışı oluşabilir. Bu yüzden düzenli nevüs kontrolü çok önemlidir. Benin/benlerin üzerinde yara veya yüzeyinde kabuklanma oluştuysa, şekli asimetrikse ve kenarlarında düzensizlik varsa, çapı büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik olmuşsa, içinde birden fazla renk barındırıyorsa, kanama, kaşıntı veya sızıntı gibi şikâyetler varsa; vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına danışılması gerekiyor" dedi.

Benler büyütülerek incelenir

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benlerin nasıl incelendiğini ise şu sözlerle anlatıyor: "Dermatoskopi (derinin mikroskopla incelenmesi yöntemi) ile benlerin görüntüsü büyütülerek incelenir ve eğer gerekirse biyopsi alınır. Bu sayede melanom denen cilt kanseri erken evrede yakalanarak, tedavi edilebilir. Böyle bir tehdit algılandığında nevüsün cinsine ve bulunduğu yere göre müdahale yöntemi belirlenir."

Ayaklarınızın altını kontrol edin

"Benler; radyokoter, plexr lazer, kriyoterapi ya da cerrahi ile alınabilir. Bunların her biri basit ve bölgesel anestezi ile yapılabilecek işlemlerdir. Yara izinin iyileşmesi alınan nevüsün yani benin derinliğine, büyüklüğüne ve alınan bölgeye göre değişir. Genellikle bu tedaviler tek seansta tamamlanır. Alınan ben duruma göre patolojik incelemeye gönderilir. Benler mutlaka 6-12 aylık aralıklarla takip edilmelidir. Özellikle el içi, parmak uçları, ayak tabanındaki benler, travmalar nedeniyle malignleşebileceği için daha dikkatli takip edilmeli, gerekirse erken safhada cerrahi işlem ile çıkartılmalıdır."

Kışın da güneş ışığından korunun

"Benler doğuştan vücudumuzda bulunabildiği gibi seneler içinde güneş ışınlarının da etkisiyle çoğalabilir" diyen Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, "Güneş koruyucusu kullanmak hem benlerin çoğalmasının, hem de cilt yaşlanmasının önüne geçmek için olmazsa olmazlardandır. Yazın güneşin zararlı ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, cildin güneş ışığından korunması açısından önemlidir. Kışın da yüzümüzü güneş koruyucu kremler ve güneş gözlüğü ile korumak gerekir. Güneş ışınlarının azaldığı şu dönem, benlerinizi kontrol ettirmeniz için uygun bir zaman dilimidir" diyerek uyardı.