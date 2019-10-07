Ayrık dişlerden kurtulmak mümkün

Güzel ve estetik dişlerin, kişinin özgüvenini ve sosyal hayattaki başarısını artırdığını söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder, "Ayrık dişlere sahip insanların birçoğu, gülerken elleriyle ağızlarını kapatırlar.

Bu durum, en güzel anların bile gölgelenmesine neden olur. Ancak günümüzde uygulanan bonding yöntemi ile ön dişlerde oluşan bu boşlukları, tek seansta kapatabilmek mümkün" dedi. Kişinin dişleri normal boyutta olsa bile, normal olmasına rağmen dişleri küçükse ve diş eti hastalığı yaşamışsa arada boşluklar oluşabildiğini söyleyen Dr. Gönder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dişler arasındaki boşlukları, çeşitli tedavi seçenekleri ile kapatmak mümkündür. Ortodontik tedavi yani diş teli takılması, porselen lamine uygulanması ya da son zamanlarda çok popüler olan ve tek seansta tedavinin bitirildiği bonding sistemi ile tedavi yapılabilir.

Tedavi yöntemleri

Ağız içerisinde, hastanın kapanışını da etkileyecek şekilde geniş alanlı bir diş ayrılığı söz konusu ise hastanın ortodontik tedavi görmesi gerekebilir. Nerdeyse hiç görünmeyen şeffaf plaklarla ya da diş telleri ile tedavi yapılabilmektedir. İnce yaprak porselen olarak bilinen porselen laminalar ise, özellikle ön bölgede bulunan dişlerin üzerinden çok az ve ya hiç aşındırma yapmadan diş üzerine yapıştırılması ile sağlanır; çok estetik ve doğal görünen dişlere kavuşabilirsiniz. Bonding uygulaması özellikle diş teli kullanmak istemeyen, daha hızlı bir çözüm arayan kişiler için ideal bir yöntemdir. Bonding ile, dişler arasındaki boşluklar tek seansta, dişin kendi rengine birebir uygun olarak beyaz renkli kompozit dolgu materyali ile diş üzerinden herhangi bir madde kaldırmadan yapılabilmektedir. Bonding sistemi, özellikle sosyal hayatınızda gülüşünüzü saklamak istemediğiniz; düğün, gala veya davetlerden önce, çok fazla zaman almayan, güzelliğinize gülüşünüzü de eklemenize yardım eden pratik bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulama süresi 30-60 dakika arasındadır.