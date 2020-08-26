Bağışıklık için 5 beslenme önerisi

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, vücudu pek çok hastalığa karşı dirençli hale getiriyor ve koruyuculuk sağlıyor. Koronavirüsle mücadelede de immün sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Güçlü bir bağışıklık için yaşamın bir parçası haline gelebilecek doğru diyet ve dengeli beslenme düzeni belirlemek bu süreçte önem kazanıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sır, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının, koronavirüsten korunmadaki etkisi hakkında bilgi verdi.

Doğru diyetle güçlü bağışıklık sistemi

Dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlıkları bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Doğru diyet yaşamın bir parçası haline getirilmediği ve beslenme hataları sık tekrarlandığında ise vücudun doğal savunma mekanizması olumsuz etkilenir. Bağışıklık sistemini üst düzeyde tutabilmek için dengeli bir diyet ve beslenme alışkanlığı gereklidir. Çinko ve demir ile A, C, D ve E vitaminleri gibi belirli mikro besinler bu açıdan oldukça önemlidir. Özellikle sebzeler ve meyveler, vitamin ve mineraller açısından yüksek yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek için beslenme düzeni içinde yer almalıdır.

Hareketsizlik ve yiyecek porsiyonları arttı

Covid-19'dan korunmak için alınan önlemler, günlük hayatı ve pek çok alışkanlığı da önemli ölçüde değiştirdi. Bu dönemde izolasyon nedeniyle evde kalınan sürelerin uzaması, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını da beraberinde getirdi. İnsanların hem daha az hareket etmesi hem de buzdolabına kolay ulaşabilmesi, kilo kontrolünü zorlaştırdı. Hızlı kilo alımı ve beslenmedeki düzensizlikler nedeniyle obezitenin yaygınlaşması, bağışıklık sistemini zayıflatan bir etkiye neden oldu. Bu sebeple, öncelikle immün sistemini güçlendirecek uygun bir diyet programı planlanmalıdır. Kilo kontrolü için profesyonel destek almanın yanı sıra özellikle taze ve sağlıklı besinlerle yemek pişirmek, günlük alınan sebze porsiyonlarını artırmak, düzenli meyve tüketmek de yararlı olacaktır.

Düşük kalorili diyetlere dikkat!

Kilo dengesini sağlamak için düşük kalorili diyetlere başvurmak, bağışıklık sistemini zayıflatan ve vücudu hastalıklara karşı savunmaz hale getiren en önemli faktörlerden biridir. Metabolizmanın dengesini koruyabilmesi ve güçlü bir bağışıklık için bilinçsiz beslenme ve günlük alınması gereken kalori miktarının altında olan beslenme programları terk edilmeli, yeterli ve dengeli besin tüketimi tercih edilmelidir.

Yeterli su tüketimi önemli

Yeterli su tüketimi ve sıvı alımı, bağışıklık sistemi açısından önemlidir. Evde kalınan sürenin uzamasına bağlı olarak su içmek de unutulmaktadır. Vücuttaki besinlerin sindirilmesi ve oluşan atık maddelerin atılması için yaşamsal öneme sahip olan su, enfeksiyonlara karşı da etkilidir. Düzenli su tüketimi, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamakta ve aynı zamanda vücut sıcaklığını ve kanın yoğunluğunu kontrol etmektedir. Sıvı alımının yetersiz olması, vücuttaki toksinlerin kanda birikimine yol açar. Düzenli su tüketimi ile birlikte günlük en az 6 saatlik uyku da koronavirüs ile mücadelede önemlidir. Kaliteli uyku, vücudun bağışıklık sistemini düzenler. Sağlıklı bir uyku için akşam yemeklerinde ağır ve yağlı besinlerden uzak durulmalıdır.