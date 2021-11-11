Bakan Koca açıkladı. O kişiler bugünden itibaren aşı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bugünden itibaren mRNA aşısı olmuş olan vatandaşların, aşının üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu olabileceklerini söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandığını kaydetti.

'MRNA AŞISININ ÜZERİNDEN 6 AY GEÇENLER, HATIRLATMA DOZUNU OLABİLECEK'

Ele alınan konuları sıralayan Koca, şu açıklamada bulundu:

"Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların yüzde 15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir."

'OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN VAKALARDAKİ ORANI YÜZDE 10 SEVİYESİNDE DÜŞTÜ'

Yerli aşı Turkovac'ın da gündemdeki önemli bir konu olduğunu aktaran Koca, "Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3 bin gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2 bin gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesinin sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağladığını belirten Koca, hastanelerde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyrinin önemli bir güvence olduğuna işaret etti.