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Bakan Koca açıkladı: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli corona virüsü aşısı TURKOVAC için 'Acil Kullanım Onayı' başvurusu yapıldığını duyurdu

Bakan Koca açıkladı: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
25 Kasım 2021 Perşembe 10:56

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.

Koca, “Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.

Bakan Koca, bütçe konuşmasında şunları söyledi:

*Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum.

* Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

*DSÖ tarafından belirlenen kronik hastalık yönetimi politikalarının hayata geçirilmesinde Norveç'le birlikte dünya lideri olarak literatüre geçtik.

* Covid-19 aşılarının alımı için 17 milyar, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 2 milyar lira, Covid-19 personel ek ödemeleri için ise 1,7 milyar lira olmak üzere, toplamda 20,7 milyar lira cari harcama yapılmıştır.

* Köy köy, mahalle mahalle, ev ev tarama yaparak yüzde 99'un üzerinde filyasyon ve temaslı takibi sağladık.

Etiketler; #Fahrettin Koca #turkovac #acil kullanım #koronavirüs aşı #türk aşısı
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