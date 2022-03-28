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Bakan Koca açıkladı! Üç büyük ilde vaka sayısı düştü!

Bakan Koca açıkladı! Üç büyük ilde vaka sayısı düştü!
28 Mart 2022 Pazartesi 12:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 12-18 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü. Eskişehir ise 628,47 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 8,60 ile Şırnak, 11,04 ile Van ve 15,54 ile Şanlıurfa oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #vaka sayısı #izmir #Koronavirüs
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