DOLU YAĞINCA...
DOLU YAĞINCA...
0
ENGİNARIN FAYDALARI...
ENGİNARIN FAYDALARI...
0
DENİZ SEFERLERİ BAŞLIYOR
DENİZ SEFERLERİ BAŞLIYOR
0
TECAVÜZ SUÇLAMASI!
TECAVÜZ SUÇLAMASI!
0

Bakan Koca aşıda yeni dönemi duyurdu

Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasıyla artık vatandaşlar randevu aldıkları gün aşı olmaya gidebilecekler.

Bakan Koca aşıda yeni dönemi duyurdu
16 Haziran 2021 Çarşamba 11:36

Türkiye'de aşılama hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulamayı duyurdu. Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

TOPLAM DOZ MİKTARI 36 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 11.22 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 22 milyon 268 bin 7, ikinci doz 13 milyon 973 bin 218 oldu. Böylece toplam doz miktarı 36 milyon 241 bin 225'E ulaştı.

Etiketler; #koronavirüs aşı #Fahrettin Koca #aşı açıklaması #aşı randevu
Önceki Haber
Bir polis daha intihar etti!
Sonraki Haber
Özdağ'dan 'Suriye' uyarısı: Türkiye'nin yapısı tamamen değişir!
Enginarın faydaları...
Enginarın faydaları...
0
Türkiye'de günlük aşılama 1 milyonu geçti
Türkiye'de günlük aşılama 1 milyonu geçti
0
Hamile kalamıyorsanız...
Hamile kalamıyorsanız...
0
Uzmanlar BioNTech'i inceledi. Etkisi müthiş!
Uzmanlar BioNTech'i inceledi. Etkisi müthiş!
0
Türkiye'de dün aşı rekoru kırıldı!
Türkiye'de dün aşı rekoru kırıldı!
0
Üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi
Üçüncü aşı Sputnik V de Türkiye'ye geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.