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Bakan Koca bayram uyarısı yaptı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram öncesi bir uyarı mesajı paylaştı

Bakan Koca bayram uyarısı yaptı!
19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:04

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca insanın ülkenin farklı yerlerine dağıldığı bugünlerde, Bakan Koca'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada korona salgınında vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Bakan'ın paylaşımında, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" ifadeleri yer aldı.

Etiketler; #Fahrettin Koca #kurban bayramı #Koronavirüs
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