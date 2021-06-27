TURŞU İHRACATINDA REKOR!
TURŞU İHRACATINDA REKOR!
0
BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
0
BU ÇAYA DİKKAT!
BU ÇAYA DİKKAT!
0
GÖZTEPE'NİN ACI GÜNÜ
GÖZTEPE'NİN ACI GÜNÜ
0

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi

Bakan Koca'dan aşı çağrısı
27 Haziran 2021 Pazar 13:06

Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programına dahil edilmesiyle toplam yapılan aşı sayısı 47 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 216 bin 73, ikinci doz aşı 14 milyon 842 bin 194 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 58 bin 267 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'aşı' çağrısında bulundu. Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Fahrettin Koca
Önceki Haber
Visitİzmir Altın Örümcek Ödülü’ne layık görüldü
Sonraki Haber
Marmaris'te orman yangını çıktı: 1 kişi öldü!
Kiraz sapı çayı tüketirken dikkat!
Kiraz sapı çayı tüketirken dikkat!
0
Koronavirüste yeni tehlike: Delta varyantı!
Koronavirüste yeni tehlike: Delta varyantı!
0
İzmir Tabip Odası uyardı: Aşılansak bile...
İzmir Tabip Odası uyardı: Aşılansak bile...
0
Aşırı kaygı başarısızlık getirir
Aşırı kaygı başarısızlık getirir
0
Bakan Koca'dan 18 yaş üstü açıklaması: Cumadan itibaren...
Bakan Koca'dan 18 yaş üstü açıklaması: Cumadan itibaren...
0
Türkiye gelen aşı sayısı belli oldu
Türkiye gelen aşı sayısı belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.