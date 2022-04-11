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Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
11 Nisan 2022 Pazartesi 08:43

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını 2 yılın sonunda yavaş yavaş gündemden düşmeye, etkisini kaybetmeye başladı. Türkiye'de vaka sayısı da büyük bir düşüş yaşadı. Vaka sayısının 5 bin seviyelerine düşmesi üzerine Twitter'da bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" ifadelerini kullandı


2 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınında Türkiye, önemli bir aşama kaydetti. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 32 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 7 bin 315 hasta taburcu olurken bugün 172 bin 461 test yapıldı.

"FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ"


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Koronavirüs #vaka sayısı #Fahrettin Koca #sağlık bakanı
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