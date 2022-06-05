5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
0
İZMİRLİLERE BİSİKLET ÇAĞRISI
İZMİRLİLERE BİSİKLET ÇAĞRISI
0
MUSTAFA SANDAL EVLENDİ
MUSTAFA SANDAL EVLENDİ
0
İZMİR-MİDİLLİ TURU FİYATI...
İZMİR-MİDİLLİ TURU FİYATI...
0

Bakan Koca'dan maymun çiçeği şüphesi ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' olabileceği şüphelenilen ve endişeye neden olan 4 kişi ile ilgili açıklama yaparak, test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi

Bakan Koca'dan maymun çiçeği şüphesi ile ilgili açıklama
05 Haziran 2022 Pazar 08:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Koca açıklamada, "İstanbul'da, Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık bakanı #maymun çiçeği #test sonucu
Önceki Haber
Yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile öldürüldü!
Sonraki Haber
İzmir'e bir Masal Evi daha! Başkan Soyer'den iş insanlarına çağrı
Kalbe iyi gelen besinler
Kalbe iyi gelen besinler
0
Sigara da izmariti de zararlı!
Sigara da izmariti de zararlı!
0
Sahte deterjanlara dikkat!
Sahte deterjanlara dikkat!
0
En büyük göğüslü kadınlar bu ülkede yaşıyor!
En büyük göğüslü kadınlar bu ülkede yaşıyor!
0
Koronavirüs sonrası koku bozukluğunun nedeni...
Koronavirüs sonrası koku bozukluğunun nedeni...
0
Mesafe yoksa maske olmalı
Mesafe yoksa maske olmalı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.