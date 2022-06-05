Bakan Koca'dan maymun çiçeği şüphesi ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' olabileceği şüphelenilen ve endişeye neden olan 4 kişi ile ilgili açıklama yaparak, test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Koca açıklamada, "İstanbul'da, Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" dedi.

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