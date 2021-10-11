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Bakan Koca'dan merak uyandıran tweet: 4,3,2 sizce ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hesabına "4,3,2 sizce ne demek?" yazan Koca, daha sonraki tweetinden de konuya açıklık getirdi

Bakan Koca'dan merak uyandıran tweet: 4,3,2 sizce ne demek?
11 Ekim 2021 Pazartesi 08:54

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu’da ikinci doz aşı olanların oranının yüzde 75’i geçtiğini belirterek, "Kovid-19’a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu’da yüzde 75’i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.

’HER 4 KİŞİDEN 3’ÜMÜZ 2 DOZ AŞIMIZI YAPTIRDIK’

Bakan Koca, açıklamasının devamında ise her 4 kişiden 3’ünün ikinci doz aşısını yaptırdığını da belirterek ’4, 3, 2 sizce ne demek? "Her 4 kişiden 3’ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" dedi.

Etiketler; #Fahrettin Koca #Koronavirüs #aşı
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