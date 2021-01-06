Bakan Koca'dan, SMA kampanyasına yeni yorum

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan paranın SMA hastası çocuklara aktarılması için başlatılan kampanya ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi çeyrek bilete çıkmış ve kalan para olan 75 milyon TL'nin de Varlık Fonu'na aktarılacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada ünlü isimlerin de katıldığı bir kampanya yapılmış ve insanlar bu paranın SMA hastası çocuklar için kullanılması talebinde bulunmuştu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle: "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."



Bakan Koca daha önce de konuyla ilgili şu açıklmayı yapmıştı: "SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız"