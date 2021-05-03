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Bakan Koca'dan vaka sayısındaki düşüşle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tam kapanma vakayı düşürdü mü?" sorusuna "Olumlu etkilerini görmeye başladık." ifadeleri ile yanıt verdi. Koca aynı zamanda vaka sayısındaki düşüşün, test sayısının az olmasından kaynaklı olmadığını söyledi

Bakan Koca'dan vaka sayısındaki düşüşle ilgili açıklama
03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının arttığı illerdeki valilik ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da kameraların karşısına çıkan Bakan Koca bugün ise Edirne'de basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Koca'nın gündeminde elbette 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma ve koronavirüs verileri yer aldı. Bakan, "Tam kapanma vaka sayılarını düşürdü mü?" sorusuna "Olumlu etkilerini görmeye başladık. Yakında ağır hastalara da etki edeceğini bekliyoruz." ifadeleri ile yanıt verdi.

Açıklamadan satır başları:

"Bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedeniyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimizi için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz.

"TESTLER, SEMPTOM GÖSTEREN KİŞİLERE YAPILIR"

Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında ağır hastalara da etki edeceğini bekliyoruz. Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayıları ile ilgili asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Bir defa daha ifade etmek istiyorum. Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz."

Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #sağlık bakanı #vaka sayısı #vaka sayısı düşüş
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