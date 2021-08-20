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Bakan Koca: Delta varyantı yüzde 90'ı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90'ı geçtiğini belirten Bakan Koca, "Yeni bir kapanma gündemde yok" dedi

Bakan Koca: Delta varyantı yüzde 90'ı geçti
20 Ağustos 2021 Cuma 12:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası, koronavirüs aşısı olmayanlar için PCR testi zorunluluğun getirileceğini açıkladı. Aşı olmayan öğretmenler ve üniversite öğrencileri haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Diğer yandan uçak, şehirlerarası otobüs, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu alanlara girişlerde de PCR testi istenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kararların alındığı toplantının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulunan Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" dedi.

BIONTECH İÇİN 3. DOZ ZORUNLULUĞU YOK

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."

Etiketler; #Fahrettin Koca #tam kapanma #biontech #delta #delta varyantı
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