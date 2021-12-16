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Bakan Koca duyurdu: 3 ay geçtiyse aşınızı olun!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına karşın alınan tedbiri duyurarak, "Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız, belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir" dedi

Bakan Koca duyurdu: 3 ay geçtiyse aşınızı olun!
16 Aralık 2021 Perşembe 09:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun, Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldiğini bildirdi. Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini belirten Bakan Koca, "Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ AY GEÇEN VATANDAŞLARIMIZ HATIRLATMA DOZU OLABİLİR'

Omicron'a karşı alınabilecek tedbirlerin başında aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesi olduğu değerlendirmesinde bulunan Bakan Fahrettin Koca, şu açıklamada bulundu:

"Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."

'BİLİM KURULUMUZCA TAVSİYE EDİLMEKTEDİR'

Koca, Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarında gen sekanslama çalışmalarının devam ettğini kaydederek, "Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız" dedi.

Etiketler; #sağlık bakanı #Fahrettin Koca #üçüncü doz aşı #üç ay aşı #hatırlatma aşısı
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