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Bakan Koca duyurdu: Bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu: Bugün başlıyor
23 Aralık 2021 Perşembe 10:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulamanın bugün devreye gireceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan Tarama Programı Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #sma testi
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