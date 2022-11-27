ŞANSLI KANSERİ YENDİ
ŞANSLI KANSERİ YENDİ
0
HALUK LEVENT'E SAHNEDE SÜRPRİZ
HALUK LEVENT'E SAHNEDE SÜRPRİZ
0
METRODA TUVALET SKANDALI!
METRODA TUVALET SKANDALI!
0
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
0

Bakan Koca'nın açıklaması, SMA'lı hastalara umut oldu!

Bakan Koca'nın açıklaması, SMA'lı hastalara umut oldu!
27 Kasım 2022 Pazar 11:41

Spınal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bebeklere etkisini göstermiş şurup formundaki ikinci bir ilacın kullanımı için işlemlerin başlatılması ailelere umut oldu. İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 42 aylık Mehmet Ayaz Sındıraç'ın annesi Zeynep Sındıraç, 4 ayda bir kullanmak zorunda oldukları Spinraza ilacı için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Bu ilacı alabilmek için 3 gün hastanede kalmamız gerekiyor. Şurup formu kullanılırsa hastanede yatmamıza gerek kalmaz. Ayaz'ı enfeksiyondan korumuş oluruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım'da SMA'lı bebekler için oral kullanımı olan, etkisini göstermiş ikinci bir ilacın Bilim Kurulu tarafından önerildiğini belirti, "Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" dedi. Kararı memnuniyetle karşılayan SMA'lı bebeklerin aileleri, Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı Spinraza'nın şurup formundaki halinin (Evrysdi Risdiplam) ağız yoluyla evde dahi kullanılabileceğini kaydetti.

Özel bir şirketin laboratuvarında süt teknikeri olarak çalışırken, SMA Tip 2 hastası Mehmet Ayaz'ın hastalığı nedeniyle tüm zamanını oğluna ayıran Zeynep Sındıraç (29) ve çiftçi Ali Sındıraç (31) da 5 yaşındaki Deniz Sındıraç'tan sonra dünyaya gelen ikinci oğullarının yaşam konforunu arttırmak için ellerinden geleni yapıyor. Haftada 3 gün evde fizik tedavi alan 12 kilo 240 gram ağırlığındaki oğlu Mehmet Ayaz'ın belli bir diyet programı olduğunu söyleyen Zeynep Sındıraç, teşhisin 15 aylıkken konulduğunu belirterek, "Durumu Mehmet Ayaz 9 aylıkken fark ettim. Ağabeyiyle gelişimi çok farklıydı. Yürütece koyduğumuzda hareket edemiyor, adım atamıyordu. Koltuğa tutunarak ayakta duramıyordu. Kaslarında gelişim geriliği vardı. Ayaz'ın tüm belirtilerine SMA hastalığı uyuyordu. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Nöroloji Servisi'nde 2 yıl önce teşhisi konuldu. Spinraza ilacının 7 dozunu aldık. 8'incisi için başvuru yaptık" dedi.

'ŞURUP FORMU KULLANILIRSA HASTANEDE YATMAMIZA GEREK KALMAZ'

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ilaçla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve bu ilacın Türkiye'de hiç kullanılmadığını öğrendiklerini ifade eden Zeynep Sındıraç, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yaklaşık 200 bebek kampanya sayesinde Zolgensma gen tedavisini aldı. Gözle görülür derecede ilerlemeler var. İsteğimiz tüm tedavi yöntemleri ülkemizde uygulansın. Bugün Spinraza için başvuru yaptık. Fizik puanlaması yapıldı, gerekli evrakları tamamladık. 15-20 gün sonra ilacımız geldiğinde hastaneye yatışımız yapılacak. 3 gün hastanede kalacağız. Daha sonra taburcu ediliriz. Şurup formu kullanılırsa hastanede yatmamıza gerek kalmaz. Ayaz'ı enfeksiyondan korumuş oluruz."

'AYAKTA DURABİLMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR'

SMA'da zamanın çok önemli olduğunu belirten Sındıraç, her geçen dakikanın kas kayıplarının artmasına neden olduğunu söyledi. Gen tedavisi için yürüttükleri kampanyanın yüzde 52 seviyesinde olduğunu anlatan Sındıraç, "Ayaz yürüyemiyor. Ayakta duramıyor. Oturabiliyor. Ağabeyi yürüyüp, koşuyor. Ayaz bunları neden yapamadığını soruyor. O da okula gitmek istiyor. Ona daha küçük olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Spinraza ile kaslarını belli seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu ilacı zamanında almaya çalışıyoruz. 4 ayda bir almamız gerekiyor. O ilaç sayesinde edindiğimiz becerileri kaybetmememiz bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE KADAR ELDE ETTİĞİMİZ BÜTÜN KAZANIMLAR HIZLA YOK OLABİLİR'

Tedavi için zamanlarının kısıtlı olduğuna dikkati çeken Sındıraç, "Ayaz, emeklemeye çalışıyor. Çok kısa da olsa 5 saniyede olsa bunu yapabiliyor. Bizim desteğimizle kalçasından tuttuğumuzda ayakta durabiliyor, bırakınca düşüyor. Ayakta durma çalışmaları yapıyoruz. Spinraza sayesinde kas kaybımızın minimum seviyede kalması sağlanıyor. SMA'lı çocuklarda maalesef yutma, çiğneme gibi reflekslerin yitirilmesi söz konusu. Cihazlarla beslenen bebekler var. Ayaz biraz daha iyi durumda. Kısıtlı zamanımız var. Her şey olabilir. Tedarikte bir sıkıntı yaşarsak bugüne kadar elde ettiğimiz bütün kazanımlar hızla yok olabilir. Ailelerin bu konuda duyarlı olmaları gerekir. Evlilik öncesi ve yeni doğan bebeklerde tarama testleri başlatıldı. En azından bundan sonra SMA'lı bebekler doğmaz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sma #ilaç #Fahrettin Koca
Önceki Haber
Bu iş yerinin başka bir örneği yok! Engel tanımadılar ve...
Sonraki Haber
İzmirli çiftçiler ani iklim olaylarına karşı uyarılacak
Sağlık Bakanlığının 2023 yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Sağlık Bakanlığının 2023 yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
0
"Süper enfeksiyon" nedeniyle aciller dolup taşıyor
"Süper enfeksiyon" nedeniyle aciller dolup taşıyor
0
Üşümek kilo verdiriyor!
Üşümek kilo verdiriyor!
0
Türkiye Rinoplasti Operasyonlarında Neden Tercih Ediliyor?
Türkiye Rinoplasti Operasyonlarında Neden Tercih Ediliyor?
0
Karın ağrısı nedeniyle gitti, ameliyata alındı. Dünya tıp literatüründe pek rastlanmayan bir sonuç ortaya çıktı
Karın ağrısı nedeniyle gitti, ameliyata alındı. Dünya tıp literatüründe pek rastlanmayan bir sonuç ortaya çıktı
0
Kahve severlere önemli uyarı: Yemekten sonra içmeyin!
Kahve severlere önemli uyarı: Yemekten sonra içmeyin!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.