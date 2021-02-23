Bakan Koca, normalleşmeye en yakın illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 15-21 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Koronavirüs vaka sayısında ilk üç il Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı. Güneydoğu'daki iller ise son sırada yer aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca, ''Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.'' açıklamasını yaptı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ VAKA YOĞUNLUĞU KORKUTUYOR

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçeceğimiz "Yerinde Karar" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'da 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde:

Adana 42,86

Adıyaman 120,64

Afyon 31,62

Ağrı 19,61

Aksaray 108,27

Amasya 90,31

Ankara 35,39

Antalya 78,92

Ardahan 88,38

Artvin 75,52

Aydın 37,71

Balıkesir 92,40

Bartın 31,16

Batman 8,71

Bayburt 21,98

Bilecik 45,72

Bingöl 18,45

Bitlis 15,10

Bolu 75,60

Burdur 93,23

Bursa 39,14

Çanakkale 43,76

Çankırı 26,50

Çorum 41,31

Denizli 31,51

Diyarbakır 18,00

Düzce 48,78

Edirne 75,29

Elazığ 44,22

Erzincan 34,13

Erzurum 50,90

Eskişehir 35,55

Gaziantep 35,08

Giresun 217,51

Gümüşhane 88,21

Hakkari 3,21

Hatay 45,50

Iğdır 10,43

Isparta 29,53

İstanbul 68,23

İzmir 42,67

Kahramanmaraş 35,35

Karabük 16,83

Karaman 105,92

Kars 18,60

Kastamonu 21,79

Kayseri 74,08

Kırıkkale 47,36

Kırklareli 71,05

Kırşehir 30,86

Kilis 48,32

Kocaeli 92,53

Konya 101,95

Kütahya 57,74

Malatya 44,28

Manisa 36,74

Mardin 12,52

Mersin 87,87

Muğla 49,66

Muş 8,51

Nevşehir 50,82

Niğde 57,45

Ordu 228,40

Osmaniye 134,90

Rize 200,08

Sakarya 103,01

Samsun 202,94

Siirt 20,54

Sinop 83,62

Sivas 38,37

Şanlıurfa 20,42

Şırnak 3,91

Tekirdağ 74,65

Tokat 149,20

Trabzon 207,54

Tunceli 29,96

Uşak 17,32

Van 13,92

Yalova 74,62

Yozgat 37,70

Zonguldak 54,30