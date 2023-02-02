Bakan Koca: 'Strep-A'yı önlemenin yolu, ellerin sıkça yıkanması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de az sayıda 'beta-hemolitik streptokok (Strep-A)' vakası bildirildiğini belirterek, "İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır" dedi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu beta-hemolitik streptokok vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır. Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır" dedi.

Bakan Koca, ilaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra hastalığın bulaşıcılığının olmadığını belirterek, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya acil servise başvurun" uyarısında bulundu.