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Bakan Koca uyardı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!

Bayramda özellikle tatil bölgelerindeki kalabalık korkutuyor. Salgını bitirmek için tedbir ve aşı çağrısı yapan Bakan Koca, aksi durumda kısır döngüye gireceğimizi söyledi

Bakan Koca uyardı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!
22 Temmuz 2021 Perşembe 11:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı ya kısır döngü!" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bayram #Koronavirüs #sağlık #Fahrettin Koca #aşı
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