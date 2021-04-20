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Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan'da Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illeri paylaştı

Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı
20 Nisan 2021 Salı 14:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı. Bakan Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık
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