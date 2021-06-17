Bakan yapılan aşı sayısını 'Elleriniz dert görmesin' diyerek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının gün içinde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını açıklayarak, "Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gün içinde 47 bin 314 sağlık çalışanının 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını belirtti. Koca, açıklamasında "Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluştu.



35 YAŞ ÜSTÜ İÇİN AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında ise aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini belirterek, "Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Bugünden itibaren 35 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Şu ana kadar 37 milyon doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.