Bakanlık, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için uyardı

Sağlık Bakanlığı, kene ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hastalığı ile ilgili alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında büyük azalma olduğunu ancak 2019 yılında 3 kişinin bu hastalıktan öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada KKKA hastalığının kene ile bulaşan tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olduğu bildirildi. Hastalığın, çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, KKKA hastalığı ile mücadele için ciddi tedbirler alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Hastaların takibi için sürveyans sistemi kurulmuş, bölge merkezleri oluşturulmuştur. Hastalığın teşhisi için laboratuvar alt yapısı güçlendirilmiştir. Kişisel korunma önlemleri, hastalığın kontrolü için oldukça önemlidir. Sağlık Bakanlığı toplumda farkındalık çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. KKKA'ya yönelik afiş, broşür, TV spot filmi, belgesel, çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyalleri hazırlanmıştır" denildi.

Vaka sayısı azaldı

Yapılan çalışmalar sonrasında Türkiye'de görülen KKKA vakaları ve hastalığa bağlı ölümlerde düşüş görüldüğü bildirilen açıklamada "2008 yılında hastalığa bağlı 63, 2018 yılında ise 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Alınan tedbirlerle vaka sayısında büyük azalma görülmesine rağmen 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile ne yazık ki 3 vatandaşımız KKKA hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmiştir" ifadesi yer aldı.

Uyarı ve önlemler

Açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulunularak, alınacak önlemler şöyle sıralandı:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalıdır. Kene tutunan kişiler, 10 günlük süre içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir."