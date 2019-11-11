Bal en etkin mikrop öldürücü

Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenen bal konulu toplantıYa katılan Doç Dr. Oytun Erbaş, balın bir özelliğini daha açıkladı. 

Bal en etkin mikrop öldürücü
11 Kasım 2019 Pazartesi 16:18

TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, yarayı en iyi şekilde balın kapatacağını belirtti, "Arının çok sayıda faydası var. Örneğin yarayı en şekilde bal kapatır. Bütün yaraların üstünü balla kapabilirsiniz. Bal anti mikroptur. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür. Bal ve bal ürünleri yaşlandırmayı geciktirir. Bal damar sertliği ve kansere karşı koruyucudur. Arı sütü, kadın ve erkeklerde üreme işlevleri ve çocuk sahibi olma olasılığını artırır. Polen, çocuklar için çok iyi bir protein kaynağıdır. Çocukların boyunun uzaması ve gelişiminde önemli rol oynar" dedi. 

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