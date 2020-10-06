Balığın besin değerini artırın

Hamsi, palamut, lüfer, uskumru ve daha niceleri... Sonbaharla birlikte tezgahlarda sıkça rastladığımız balık, vücut direncimizi artıran etkisiyle, özellikle enfeksiyonların kapıda beklediği sonbahar ve kış mevsiminde bolca tüketmemiz gereken bir besin

Düşük yağlı ve yüksek kaliteli bir protein kaynağı olan balık aynı zamanda omega 3 deposu! Bunların yanı sıra A, D, B grubu (B2,B3,B6,B12) vitaminlerinden zengin ve fosfor, selenyum, çinko, iyot, kalsiyum ile magnezyum açısından iyi bir kaynak. Zengin içeriğiyle; kan basıncını düşürmeye, kalp krizi, felç ve Alzheimer riskini azaltmaya, hafızayı, kemikleri ve gözleri güçlendirmeye yardımcı olduğu, yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Sağlığımız üzerinde bu denli önemli etkiye sahip olan balığı soframızda haftada en az 2 kez bulundurmamız şart. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah balıktan maksimum fayda sağlamanın 5 önemli kuralını anlattı, önemli uyarılarda bulundu!

Yağda kızartmayın, hafif sulu bırakın

Özellikle küçük balıklarda tercih ettiğimiz kızartma yönteminde, yüksek ısıya maruz kalması nedeniyle yapılarının bozulması sonucu protein içeriği azalıyor. Ağırlığının yarısı kadar yağ çektiği için kalori miktarı ise artıyor. Balığın besin değerinin düşmemesi için ızgara, fırınlama veya buharda pişirme gibi daha sağlıklı teknikleri tercih edin. Balığı fazla pişirmeden, hafif sulu kalacak şekilde pişirmeye özen gösterin.

Kılçıklarını atmayın

Hamsi ve istavrit gibi küçük balıkları, sağlığa olumlu etkilerini arttırmak için kılçıklarıyla tüketmenizde fayda var. Kılçıkta bulunan yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği özellikle kemik sağlığını koruyarak osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca eklem ağrılarına da iyi geliyor.

Üzerine bolca limon sıkın

C vitamini balıkta en az bulunan bir vitamin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah bu nedenle balığı bol limonla tüketmemiz gerektiğini belirterek, "Omega-3 kalp-damar sağlığını korumak ve vücut direncini arttırmak için vücudumuzda üretilmeyen, mutlaka dışarıdan almamız gereken önemli bir yağ asididir. Limonda bulunan C vitamini ve antioksidanlar omega-3'ün vücutta kullanımını arttırıyorlar" diyor. Salatalarınıza ve balığın üzerine limon sıkarak hem lezzetini hem de sağlığa olumlu etkilerini arttırabilirsiniz.