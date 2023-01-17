Banyo yüzeyleri kişi başına saatte 775 milyon bakteri topluyor

Yaşam alanlarını sağlıklı ortamlara dönüştürmenin sembolü olarak kutlanan 16 Ocak Dünya Hijyen Günü kapsamında hijyene ve sürdürülebilirliğe dair farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda araştırmacı Mikrobiyolog Jack Gilbert’in çalışmasından hareketle, bir saatlik kullanımının sonucunda her 1 metrekarelik yüzeyinde 775 milyon bakteri bulunan banyolarda hijyenik bir ortam oluşturulmasına dikkat çekiliyor.

Sağlıklı ve hijyenik yaşam alanlarına dair farkındalık kapsamında Seramiksan’ın geliştirdiği yüzey teknolojisi ile banyolarda mikropların çoğalması yüzde 99,9 oranında engelleniyor. Karo, vitrifiye ve yapı kimyasalları üreten Seramiksan ise #HijyenHerkesinHakkı mottosuyla geliştirdiği yüzey teknolojisi “Seramiksan Hygiene” banyoları hem hijyenik mekanlara dönüştürüyor hem de akıllı hale getirerek tasarruf sunuyor.

BANYOLARDAKİ MİKROPLARIN ÇOĞALMASINI YÜZDE 99,9 ENGELLİYOR



Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasına göre dünyada halen 1,7 milyar kişinin yeterli sanitasyon koşullarına sahip olmadığını vurgulayan Seramiksan Direktörü M.Süreyya Çağlar, şu ifadeleri kullandı:



“Banyolar, virüs ve mikroorganizmaların çoğalmaları için en elverişli ortamlardır. Temizlemek için kullanılan güçlü kimyasallar hem mikroorganizmaları tamamen yüzeyden uzaklaştıramıyor hem de bir sonraki temizliğe kadar hızla çoğalmalarına yol açıyor. Biz de geliştirdiğimiz yüzey teknolojisi Seramiksan Hygiene ile sağlıklı yaşam için hijyenik banyolar yaratıyor ve insan sağlığını koruyoruz. Banyo yüzeylerinde yeni mikropların çoğalmasını yüzde 99,9 oranında engellerken, teknolojimizin kullanıldığı tüm ürünlerde üst seviyede hijyene ulaşılmasını sağlıyoruz. Temiz, güvenli, sağlıklı ve doğa dostu ürünlerimizle gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılmasına katkıda bulunuyoruz.”



MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPISINI BOZUYOR



Firma, etkisini ömür boyu sürdüren ve içinde yeni nesil partikül sistemi bulunduran vitrifiye ürünlerine fonksiyonel ve çevreci bir tasarım anlayışı kazandırıyor. Bağımsız laboratuvar SANİTER ve Alman Hohenstein Enstitüsü tarafından test edilip onaylanan ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun verdiği akreditasyonu bulunan Seramiksan Hygiene’nin içeriğinde bulunan yeni nesil partiküller, mikroorganizmaların hücre yapısını bozarak yok ediyor.