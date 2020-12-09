Basur Nedir, En iyi Basur Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Basur genişlemiş damarlar. Bu damarlar zaman içerisinde yumak haline gelir ve dışarıya sarkması durumunda da dış meme denilen şişlikleri oluşturur.

Hastalığın başlarında ise iç kısımlarda bulunur ve hastalık iç basur, dış basur diye ikiye ayrılmaktadır. İleri seviye hastalarda iç ve dış basur bulunmaktayken başlangıç aşamasında sadece iç basur bulunmaktadır.

Kendisini kanamalar eşliğinde gösteren basur özellikle ilerledikçe çok ciddi sorunlara eşlik eder. Yaşanan kanamaların sayısı artar, dışkılama esnasında çok büyük ağrılar meydana gelir. Bu durum dışkılamaktan korkmayı beraberinde getirir. Ve nihayetinde ağrılar sadece dışkılama esnasında değil dışkıladıktan sonra da çok ciddi ağrılar haline gelir.

Bu sorunların çözümü ise basur tedavisi yöntemlerinden geçmektedir. Basur tedavisi için cerrahi müdahale ve ameliyatsız yöntemler bulunmaktadır. Günümüzde kullanabileceğiniz oldukça kolay ameliyatsız basur tedavisi yöntemleri sayesinde bu hastalıktan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bu yöntemler neolaser ve lazer yöntemleridir.

Neolaser tedavisi ile basura çok hızlı çözüm

Yaşadığınız basur sorunu için kullanabileceğiniz oldukça basit yöntemlerden birisi neolaser yöntemidir. Neolaser yöntemi alabileceğiniz en hızlı çözümlerdendir. İşlemin süresi sadece 8-10 dakika kadar kısa bir süredir. Sorunlu bölgeye ısı verilmesi sonucu tedavinin gerçekleştirildiği bu yöntem cerrahi müdahaleden daha hızlı olduğu gibi cerrahi müdahaleden daha hızlı iyileştirme koşulları da sunmaktadır.

Lazerle basur tedavisi ile hızlıca ayağa kalkabilirsiniz

Lazer tedavisi günümüz içerisinde sayısız hastalığın çözümünde kullanılmakta ve her geçen gün geliştirilmektedir. Daha da gelişen lazer teknolojisi basur tedavisi içinde oldukça iyi bir alternatif halini almıştır. En iyi yönlerinden birisi tedavinin olduğu gibi eski halinize dönebilme imkânı sağlamasıdır.

Klasik cerrahi yöntemini kullandığınız takdirde hastanede gününüzü geçirmeniz ve eve gittiğinizde uzun bir süre dışarı çıkmamanız gerekmektedir. Bunun yanında bir de düzenli pansumanlar gerekmektedir. Tedavi süreci bittikten sonra bir tedavi süreci de bu aşamalarda gerektiren klasik cerrahi günümüz teknolojisi sayesinde şart değildir.