Bayılma hissi ciddi olabilir

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, hemen hemen herkesin yaşayabildiği baş dönmesi, sersemlik ve bayılma hissinin kalp ve damar hastalıklarının bir göstergesi olabileceğine dikkat çekti

Bu şikayetlerin çok geniş bir yelpazedeki klinik durumların işaretçisi olabileceğini de belirten Uzm. Dr. Otlu, erken tanı ve tedavinin önem taşıdığını vurguladı. Uzm. Dr. Yılmaz Ömür Otlu, “ Hemen hemen herkesin hayatta tecrübe ettiği baş dönmesi, sersemlik hissi ve bayılır gibi olma durumları çok geniş bir yelpazedeki klinik durumların işaretçisi olabilir. Bu şikayetler nörolojik, psikiyatrik veya dahili rahatsızlıklara bağlı olabileceği gibi kalp ve damar hastalıkları açısından da detaylı değerlendirme gerektirir. Her yaşta görülebilen bu rahatsızlıklarda kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp kası hastalıkları, damar sertliği gibi muhtemel altta yatan nedenler dikkatle araştırılmalıdır.

Hafife almayın

Bunun için ilk planda elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, doppler ultrason, efor testi, 24 saatlik Holter EKG takibi, tilt-table (eğik masa) testi gibi hızlı uygulanabilir testler kliniği uygun hastalarda tetkik edilmelidir. Saptanan nedene göre yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri, kalıcı kalp pili ve şok cihazı uygulaması, ablasyon tedavileri uygulanması muhtemel seçenekler olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

Sık tekrarlayan baş dönmesi ve bayılma hissi gibi şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğini kaydeden Otlu bu gibi durumlarıda vakit kaybetmeden bir uzman hekime danışılmasının önemini vurguladı.



