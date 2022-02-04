BAZI ERKEKLER NEDEN SEKS BAĞIMLISI?
BAZI ERKEKLER NEDEN SEKS BAĞIMLISI?
0
EN PAHALI SEBZE!
EN PAHALI SEBZE!
0
EN ÇOK BUNLARI ŞİKAYET ETTİK!
EN ÇOK BUNLARI ŞİKAYET ETTİK!
0
AYRANIN İÇİNDEN SAKIZ ÇIKTI!
AYRANIN İÇİNDEN SAKIZ ÇIKTI!
0

Bazı erkekler neden seks bağımlısı?

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılan bir araştırma bazı erkeklerin neden cinsel ilişki bağımlısı olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre kanlarında oksitosin seviyesi daha yüksek olan erkekler seks bağımlısı oluyor

Bazı erkekler neden seks bağımlısı?
04 Şubat 2022 Cuma 13:27

Bilim insanları nemfomani ve hiperseksüalite olarak da bilinen cinsel ilişkiye girme bağımlılığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dikkat çekici sonuçlar elde etti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılan araştırmada, tıp dünyasında bir hastalık olarak bilinen hiperseksüaliteden muzdarip 64 erkeğin ve 38 sağlıklı erkeğin kan değerleri incelendi.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism isimli yayında yer alan araştırmada "cinsel ilişki bağımlısı" olarak da bilinen nemfomaniyi yaşayan erkeklerin kanlarında halk arasında "aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosin seviyesinin daha yüksek olduğu kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu hormonun yüksek olması sebebiyle erkeklerin cinsel ilişkiye girme bağımlılığı yaşadıklarını da duyurdu.

Araştırmayı yürüten Dr. Andreas Chatzittofis, "Anlık cinsel davranış bozukluğu olan erkeklerin kanlarında sağlıklı erkeklere göre oksitosin oranının daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bu araştırma sonucunun cinsel ilişkiye girme bağımlılığına karşı bir ilaç geliştirilmesine önayak olmasını umuyoruz" dedi.

Bilim insanları, "Oksitosin hormonu cinsel davranışlarda kritik bir rolde ve bunun anormal seviyelere gelmesi cinsel ilişki bağımlılığına sebebiyet verebilir" dedi.

Etiketler; #erkek #seks bağımlısı #cinsel ilişki bağımlısı #aşk hormonu
Önceki Haber
En pahalı sebze patlıcan oldu!
Sonraki Haber
Kütahya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Yanan ayakları oksijen tedavisi ile iyileşti!
Yanan ayakları oksijen tedavisi ile iyileşti!
0
Koronavirüste yeni rekor: Vaka sayısı 100 bini geçti!
Koronavirüste yeni rekor: Vaka sayısı 100 bini geçti!
0
İzmir'de vaka sayısında korkutan artış sürüyor!
İzmir'de vaka sayısında korkutan artış sürüyor!
0
Koronavirüste rekor: Vaka sayısı 93 bini geçti!
Koronavirüste rekor: Vaka sayısı 93 bini geçti!
0
'Evde etsetik' akımındaki büyük tehlike!
'Evde etsetik' akımındaki büyük tehlike!
0
Dikkat! Şampuan kilo aldırıyor!
Dikkat! Şampuan kilo aldırıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.