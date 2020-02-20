Bazı hastalıklar vertigoyu tetikliyor

Depresyon, anksiyete ve panik atağın vertigoya yol açabildiğini söyleyen Doç. Dr. Suat Bilici, 'Ayrıca yoğun iş şartlarında çalışan ve kronik yorgunlukla stresten muzdarip olanlarda da vertigo ortaya çıkabilir' dedi

Vertigoyu, en basit tanımıyla "hareket yanılsaması" olarak nitelendirilen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nden Doç. Dr. Suat Bilici, "Vertigo, bir hareket olmaksızın kişinin bir hareket varmış hissine kapılması veya vücudun normal bir hareketine karşılık kişinin bu hareketi oldukça abartılı olarak algılaması demek. Baş dönmesi ifadesi tüm vertigo durumlarını kapsamasına karşın, tüm baş dönmeleri vertigo değil. Vertigo başlı başına bir hastalık değil, vücudun denge sisteminin bozukluklarında ortaya çıkan bir semptom" dedi. Vertigoya yol açan pek çok nedenin olduğunu belirten Doç. Dr. Suat Bilici, bazı psikolojik rahatsızlıklar veya çevresel şartlar sonucunda da rahatsızlığın ortaya çıktığına dikkat çekti, şu bilgileri verdi: "Özellikle depresyon, anksiyete ve panik atak vertigo ataklarını tetikleyebilir. Ayrıca yoğun iş şartlarında çalışan ve kronik yorgunlukla stresten muzdarip olanlarda ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalarla Vertigo, baş ağrısından sonra hekime en çok başvurulan ikinci yakınma.

Kristal oynaması

Hastaneye vertigo şikayetiyle başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunu halk arasında iç kulak kristallerinin oynaması olarak bilinen pozisyonel vertigo oluşturuyor. Genellikle kısa sürüyor, kişiden kişiye farklılıklar göstermekle birlikte yatağa uzanma, yatakta dönme, yataktan kalkma, öne doğru eğilme ve yukarı bakma gibi yer çekimine karşı yapılan baş hareketleri sonucu ortaya çıkıyor. "Yaşla birlikte görülme sıklığı artan bu yakınmanın çözümü, iç kulakta yer değiştiren kristallerin çeşitli repozisyon manevraları yerlerine gönderilmesi."

Kafa tümörleri

Özellikle kafa içi tümörleri, vasküler bozukluklar ve dejeneratif hastalıklar hayatı tehdit edebildiğini, yavaş yavaş ortaya çıkan vertigoların santral hastalıklardan kaynaklandığının düşünüldüğünü vurgulaayan Doç. Dr. Suat Bilici, sözlerini şöyle sürdürüd: "Bu hastalıklarla ilgili araştırma ve değerlendirmenin ise başta nöroloji olmak üzere geniş bir uzman grubunda yapılması gerekiyor. Genellikle kısa süreli de olsa hareket kabiliyetini azaltan vertigoya çoğunlukla denge kaybı, bulantı ve kusma da eşlik ediyor. Bunların yanı sıra kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, ateş, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, el ve bacaklarda güç kaybı ve hissizlik de görülebilecek belirtiler arasında yer alıyor. Bilinç kaybı görülmüyor. Ani gelişen bir vertigo atağında eğer bulantı ve kusma da mevcutsa kişi panik sonucu tansiyon yükselmesi ve aşırı terleme gibi başka semptomlar da gösterebilir. Bunların da dikkate alınmasında yarar var. Dengesizlik ve baş dönmesi yakınması ile hastaneye başvuran hastaları genellikle acil servis ve birinci basamak uzman hekimler değerlendiriyor. Bu değerlendirmede iyi bir öykü alınması ve doğru bir klinik muayene hastanın yakınmasının gerçekten vertigo mu yoksa bir dengesizlik mi olduğunu ortaya koymaya kritik önem taşıyor."