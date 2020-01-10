Bebek sağlığı için beslenme önemli

Diyetisyen Büşra Güneş, anne adaylarına uyarılarda bulundu; bebeğin bütün yaşamına etki edecek çevresel ve genetik faktörlerin daha anne karnına düşmeden belirlendiğini söyledi.

Bu nedenle gebelik planları olan kadınların beslenme açısında da hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Dyt. Güneş, "Anne adayının sağlıklı bir hamilelik geçirmesi, bebeğin de dünyaya daha sağlıklı gelmesi için gereklidir. Bunun için gebelik öncesi ve gebelikte beslenmemize dikkat etmeliyiz" dedi.

Yapılması gerekenler

Güneş bunun için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: "Vitamin, mineral ve hormon değerlerinizi kontrol ettirin. Folik asit, çinko, magnezyum, demir, Omega 3, D vitamini, B12 vitamini değerlerinize baktırın. Gerekirse eksik olan değerlerinizi suplemanlarla takviye edin. Probiyotik kullanımına özen gösterin. Hamilelikte sık karşılaşılan kabızlık problemini yaşamamak için Probiyotik içeren gıdalara hayatınızda yer verin. Kefir, ayran, yoğurt bu besinlere örnektir. Tüm besin gruplarına beslenmenizde yer verin. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral gruplarının hepsini beslenmenizde kullanmanız gerekir. Meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Haftada 2 kez balık tüketmeye çalışın. Civa içeriği yüksek olan kılıç balığı, midye gibi deniz ürünlerinden uzak durun. Çiğ kuruyemişlere porsiyon kontrolü sağlayarak beslenmenizde yer verin.

Tuzu azaltın

Günde en az 2 litre su için. Bebeğinizin sağlığı, tansiyon kontrolü için ve ciltte oluşan çatlakları önlemek için su tüketimine dikkat edin. Hafif tempolu yürüyüşler yapın. Vücudunuzun ne tepki vereceğini bilmediğiniz yeni besinler denemekten kaçının.Besinleri pişirme yönteminiz besinlerden faydalanma düzeyinizi etkiler. Bu yüzden kızartma ve kavurma yöntemlerinden uzak durun. Paketli ürünlerden ziyade ev yapımı ürünler tercih edin. Gebeliğin ilk dönemlerinde maydanoz, adaçayı, kiraz sapı gibi besinlerden uzak durun. Mide bulantısını geçirmek için kuru gıdalar, elma, zencefil çayı gibi besinlerden destek alabilirsiniz. Gebelik boyunca alınması gereken kilo anne adayının gebelik başlangıç kilosuna göre değişmekle birlikte ortalama 9-14 kgdır. Kontrollü kilo alımını sağlamak için diyetisyeninizle iletişim halinde kalın. Gebelik şekeri, preeklampsi gibi durumların önüne geçmek için beslenme şekliniz önemlidir."