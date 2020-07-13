Bel ve kas ağrısına dikkat!

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.

Bel kasının zorlanması, kasın aşırı gerilmesi veya yırtılmasıdır. Bel omurgasını destekleyen, hareket ettiren kas lifleri çeşitli derecelerde zarar görmüştür. Lifler, bir kası oluşturmak üzere demetlenmiş kas hücreleri topluluğudur. Bir bel gerginliğinde, kas liflerinin bağlantıları ayrılır veya kırılır, bu da küçük doku hasarlarına neden olur. Birçok hasta bu tür yaralanmalar sonucu bel kası tutulması şeklinde başvurur. Herhangi bir ciddi sporcunun bildiği gibi, kaliteli ve güçlü bir kas kütlesi oluşturmak için kasları azda olsa zorlamak gereklidir. Kaslardaki yırtıklar çok küçük olduğunda, kaslar bu travmadan güçlenerek çıkar, ancak bu yırtıklar ve hasarlar büyüklerse, sorun olabilirler.

Omurganın eklemlerini destekleyen ligamantlar (bağlar) gerilir veya yırtılırsa buna burkulma adı verilir. Gerilme, zorlanma ve yırtılmalar kaslar ve tendonlarda olursa strain ya da zorlanmadan bahsedilir. Ligamentler çok sert fibrotik bağlantı dokularıdır. Eklemleri birbirine bağlayan harekete izin veren ve aşırı hareketi sınırlayan doku elemanlarıdır. Ligamentler ve kaslar birlikte çalışırlar. Lütfen kronik kas gerilmesinin nedenleri ve çözümleri de dahil olmak üzere bel kasları ve bel kas gerginliği hakkında bazı ek bilgiler okuyun.

Bel kas ağrıları ile ilgili bilinenler;

Kas ağrıları nadiren ciddidir, ancak korkunç derecede ağrı verici ve fonksiyonu kısıtlayıcı olabilir.

Kas dengesizlikleri omurganın hemen hemen her yerinde ağrı ve fiziksel zorluklara sebep olabilir.

Kas çekmesi, kaslarda genellikle aşırı kullanım ve gerilme olması nedeniyle olan sadece istirahatle bile iyileşen bir durumdur.

Yorgun bel kasları mutlaka ağrı verici değildir. Bununla birlikte, kronik olarak yorulmuş kaslar bel anatomi içinde ciddi bir sorun olduğunu gösterebilir.

Boyun kas ağrısı, omuzların üst kısmından kafatasının tabanına kadar uzanır ve bazı hastalarda gerilim tipi baş ağrısı ve/ veya kol ve omuz ağrılarına sebep olabilir.

Bel kas spazmları birçok arka kas grubunu etkileyen yaygın kas kasılmalarını tanımlar. Tek bir bel kası spazmı bile kasılma sona erene kadar inanılmaz derecede ağrı verici olabilir.

Sıkı bel kasları normal kullanımdan sonra bile ortaya çıkabilir veya spinal veya yumuşak doku patolojisi ile ilişkili olabilir.

Ağrılı bel kasları, çoğu zaman ciddi bir sorundan kaynaklanmaz ve ev ortamında bile kolayca tedavi edilebilirler. Kronik ağrılı bel kasları; aşırı kullanım yaralanmaları, iskemi veya başka bir kalıcı problemin sonucu olabilir.

Bel kas egzersizleri, omurga sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Egzersizler ayrıca fizik tedavi tedavisinin önemli bir parçasıdır.

Bel ağrısı olan hastalar, büyük anatomik bölgelerinde donuk veya keskin bir ağrı hissedebilir.

Bel kas tedavisi, kronik kas ağrılarını tedavi etmek veya önemli akut yaralanmaları rehabilite etmek için kullanılır.

Bel kas ağrıları, vücudun her pozisyonunda desteklenmesi için bel kullanıldığı için, bel kas ağrısı mutlaka en kötü yumuşak doku şikayetlerine sebep olur.

Sırt kas ağrısı genellikle omuzlar arasında hissedilir ve ayrıca boyun veya kolların hareketini de etkileyebilir.

Zorlayıcı aktivitelerden dolayı, bel kaslarının aşırı sertleşmesi normaldir. Çoğu vaka zararsızdır, ancak bazı tekrarlayan ağrılar aşırı kullanım yaralanmalarına dönüşme potansiyeline sahiptir.

Hamstrings (arka uyluk kasları) kaynaklı bel ağrısı, sertleşmiş hamstring kasları veya kısalmış hamsring tendonları bel ağrısının yaygın sebepleridir.