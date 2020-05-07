Belirsizlik endişelendiriyor

Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en geniş katılımlı araştırması, sağlık çalışanlarının kaygılarını açıkça gözler önüne serdi. 81 ilde 897'si sağlık çalışanı olmak üzere 6 bin 318 kişinin online olarak katıldığı araştırmada şiddet korkusu diğer kaygıların önüne geçti. Araştırmaya katılanların yüzde 82'sinin Covid – 19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu gelişmesine karşın çalışanların kendilerine ve meslektaşlarına yönelik şiddetten korkma oranı yüzde 55 olarak ortaya çıktı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, araştırma sonuçlarında kendilerini en çok şaşırtan bulgunun sağlık çalışanlarının koronavirüs'ten çok şiddetten korkmaları olduğunu söyledi

Koronavirüsün toplum psikolojisine etkilerini tespit etmek üzere uygulanan Türkiye'nin en geniş katılımlı araştırması, Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Online olarak uygulanan araştırma; toplumun korkularını, kaygılarını, süreç yönetimi ile ilgili algılarını ortaya koydu. Sonuçlar içinde sağlık çalışanları ile ilgili olan bölüm ise şaşırtıcı sonuçlar sundu.

Sağlık çalışanları kaygılı

81 ilde gerçekleştirilen araştırma, sürecin başından bu yana Koronavirüsle mücadelede büyük emek sarfeden sağlık çalışanlarının kaygılarına ilişkin verileri de ortaya koydu. Araştırmadaki sorulara yanıt veren 897 sağlık çalışanı, kendilerine ve meslektaşlarına yönelik şiddetle ilgili yüzde 55 oranında kaygı duyduklarını ifade etti. Sürecin belirsizliğini kaygı verici bulan sağlık çalışanlarının oranı da yüzde 50'lik bir oranla bir hayli fazla gerçekleşti. İnfaz düzenlemesi değişikliğinin de sağlık çalışanlarını kaygılandırdığı görüldü, bu oran yüzde 49 ile dikkat çekti. Araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu ekipmana ulaşamamak konusunda yüzde 44, ölümü halinde aile bireylerinin gelecekleri konusunda yüzde 43 oranında kaygı duyduğunu gösterdi.

Çalışanların sonuçları şaşırttı

Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerim olumlu yönde gelişti diyenlerin oranı yüzde 82 olmasına rağmen araştırmaya katılan 897 sağlık çalışanının verdiği yanıtlar çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sonuçlarla ilgili şu yorumda bulundu: "Sağlık çalışanları açısından bizi en çok şaşırtan sonuç, koronavirüs'ten daha fazla oranda kendilerine ve meslektaşlarına şiddet uygulanmasından, maruz kalmaktan korktukları oldu. Sağlık çalışanlarını şu anda cephedeki asker gibi görmeliyiz. Çocuğunu evini bırakmak zorunda kalanlar, otelde yaşayanlar var. Diğer yandan Covid pozitif olmuş iyileşip dönüp tekrar çalışanlar da var. Bu korkuyu politika belirleyenlerin göz önüne almasında fayda var."