Beyin ameliyatları ölümcül olmaktan çıkıyor

Kalıcı hasar bırakma listesinde hala 1 numarada olan beyin ameliyatlarında ölüm riski yüzde 2'ye düştü.

Boğaziçi Uluslararası Nörobilim Sempozyumu'nda beyin ameliyatları tartışıldı ve umut verici gelişmelere vurgu yapıldı.Bilim dünyasının yıllardır üzerinde çalışmasına rağmen, insan vücudunun hala sırlarla dolu, en gizemli organı olan beyin; ölüm oranlarında kalp ve kanserden sonra üçüncü, kalıcı hasar bırakmada ise birinci sırada yer alıyor. Ancak son yıllarda teknoloji ve tıptaki baş döndürücü gelişmeler beyin ameliyatlarında ölüm riskini yüzde 25-30'lardan yüzde 2'lere düşürdü. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bu yıl ilki gerçekleştirilen ve beyin cerrahisinde dünyanın bir numaralı ismi ABD'li Prof. Dr. Robert Spetzler'in de katıldığı 'Boğaziçi Uluslararası Nörobilim Sempozyumu'nda uzmanlar en yeni teknikleri deneyimleri paylaştı. İki gün süren zirvenin başkanlığını yapan Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı "Yapmış olduğumuz tedavilere bağlı olarak bugün itibariyle beyin ve damar hastalıklarında risk oranları yüzde 1 ila 2'lere düştü. Beyin cerrahisi son 20 yılda ciddi gelişmeler kat etti. Teknolojideki her gelişme beyin cerrahisine yansıdı. Tıbbın branşları arasında en hızlı gelişme kaydeden ana dallardan bir tanesi beyin cerrahisi" diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat!

Beyin hastalıklarının belirtilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Elmacı, "Baş ağrısı, bulantı, kusma, her zamankinden farklı bir ağrının devamlılık arz etmesi önemli. Geçmiş bir basit nöbet, vücudun bir tarafında görülen uyuşma damar hastalıklarının habercisi olabilir. O bakımdan bu durumlarda mutlaka bir nörolog ya da beyin cerrahına başvurmak değerli olacaktır" dedi.Dünya beyin cerrahisinin duayeni kabul edilen ABD'li Prof. Dr. Robert Spetzler de konuşmasında; Türkiye'deki beyin cerrahlarının kalitesi ve başarısına vurgu yaptı, şunları söyledi:"Beyin cerrahisindeki son gelişmelere baktığımızda ilaçların yanı sıra cerrahinin gelişmesiyle beraber özellikle robotik cerrahi ile alakalı gelişmeler nedeniyle tedavide çok yol kat edildi. Özellikle radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerden dolayı tümörleri daha erken tanıyıp tedavi edebiliyoruz. Bu tümörden sakat kalma ya da ölme oranlarını ciddi oranda azalttı. Beyin hastalıklarını önlemek adına uyarım ise, özellikle sigara içiminin azalması olacaktır."