Beyin tümörü habercisi olabilir

Yoğun bir şekilde cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumu üzerindeki etkisi uzun yıllardır tartışılıyor ve bilim adamları tarafından araştırılıyor

Beyin tümörlerinin oluşumunda cep telefonundan çok genetik faktörlerin etkili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tedavide cerrahi müdahalenin gerekliliğine vurgu yapıyor. Uzmanlara göre beyin tümörü belirtileri, yerine ve büyüme hızına göre farklılık gösteriyor. Baş ağrısı, bulantı, kusma, görme – konuşma - duyu ve yürüme bozuklukları, kuvvetsizlik, epilepsi nöbetleri beyin tümörü açısından uyarıcı olabilir. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yetişkinlerde beyin tümörleri ile ilgili son derece önemli bilgiler paylaştı.

Büyüme hızına göre değişiyor

Beyin fonksiyonlarının çok çeşitli olması nedeniyle klinik tablonun çok zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Tümörün nerede yerleştiğine ve ne hızla büyüdüğüne bağlı olarak belirtiler de çok büyük farklılıklar gösterebilir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, görme – konuşma - duyu ve yürüme bozuklukları, kuvvetsizlik, epilepsi yani sara nöbetleri beyin tümörü açısından uyarıcı olabilir" dedi.

Beyin tümöründe genetik faktörler etkili

Beyin tümörlerinin sonuçları bakımından son derece önemli olduğu için uzun yıllardır nedenlerinin araştırıldığını söyleyen Bozbuğa, "Neden olarak da pek çok şey ortaya kondu, iddia edildi, araştırıldı ama genetik faktörler önemli. Bazı genetik sendromik durumlar var. Bu sendromlar kapsamında görülen beyin tümörleri var. Bunların dışında beyin tümörü oluşumunu kolaylaştıran birtakım genetik bozukluklar var. Ancak burada tümörlerin tek bir kromozom bozukluğundan değil, multi genetik yani birçok genetik bozukluğun bir araya gelmesi ve hatta çevresel faktörlerin eklenmesiyle ortaya çıkmasından bahsedebiliriz. Dolayısıyla vücudun diğer organ tümörlerinde olduğu gibi çok yüksek penetrasyonda şu genetik bozuklukluk olursa, şu anormali olursa tümör ortaya çıkacaktır diye çok yüksek olasılıkta işaret edebildiğimiz bir tümör bulunmuyor" ifadelerini kullandı.