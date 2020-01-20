Bilgisayar tutkununa 20-20-20 formülü

Günümüzde kullanım süresi giderek artan bilgisayar ve cep telefonlarının göz kuruluğuna neden olduğunu; batma, kanlanma ve yanma gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimi Op. Dr. Ömer Takeş, "İşi gereği bütün gün ekran karşısında çalışan veya sosyal medyada uzun saatler geçirenlerin göz sağlığını korumaları için 20-20-20 kuralını uygulamalılar" dedi.

Takeş, gün içinde 20 dakikada bir 20 saniye süresince 20 ft (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmanın gözleri dinlendirdiğini ve göz kurumasına bağlı olan rahatsızlıkların etkilerini de azalttığını söyledi.

Nem, kırpmaya bağlı

Sürekli ekrana bakanların göz kırpma sayısını da azalttığını dile getiren Op. Dr. Ömer Takeş, "Göz kırpma sayısı azaldığında gözlerimiz yeterince nemlenemez. Bununla birlikte ekranın yaydığı ısı ışık ve radyasyon da gözyaşını daha hızlı buharlaştırarak göz kuruluğuna neden olur. Gün içinde basitçe uygulanabilecek 20-20-20 kuralıyla birlikte gözlerin dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ekranla gözleriniz aranızdaki uzaklık da en az 40 cm olmalıdır" diye konuştu.

Tedavi edilmeli

Gözyaşının üretim miktarı kadar, üretilen gözyaşının içeriği ve yüzeyde tutunma süresinin de önemli olduğunu kaydeden Takeş, şunları söyledi: "Ofis çalışanları, ortamdaki klimalar ve sürekli ekran karşısında çalışma ve az göz kırpma nedeniyle göz kuruluğu yaşayabilirler. Göz kuruluğu şikayetiyle gelen hastalara bilgisayarın ekranına 'gözünü kırpayı unutma' notu iliştirmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca yazın güneş ve kışın da rüzgar ve soğuk hava göz yüzeyindeki gözyaşı filminin bozulması için gerekli ortamı yaratır. En belirgin bulguları; gözde yanma, batma, kaşıntı, kızarıklıktır. Kapak kenarında köpüklenme şeklinde birikintiler, görmede bulanıklık, ışıktan rahatsızlık, aşırı sulanma, kapaklarda ağırlık hissi, sabah kapakları zor açma, sürekli yorgunluk hissi de olabilir. Tedavi edilmediğinde göz yüzeyindeki kuruluk dokularda kalınlaşmayla göz eti oluşumuna, sürtünme etkisi ile kornea ve konjunktivada hasar bulgularının, yaraların açılmasına neden olabilir. Zamanla korneada damarlanma artışı, lekelenmeler ve sonunda da saydamlık kaybına yol açabilir. Tedavisi son derece basit olan bu durumun tedavi edilmemesi ise görme kaybı ve kornea nakli tedavisine kadar gidebilir."