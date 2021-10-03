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BioNTech ile ilgili dikkat çeken araştırma!

Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların elde ettiği bağışıklığın çok kısa bir süre içinde bittiğini ortaya koydu

BioNTech ile ilgili dikkat çeken araştırma!
03 Ekim 2021 Pazar 12:07

Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech firması ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği mRNA bazlı corona virüsü aşısı ile ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı.

Dünyanın önde gelen kurumlarından Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi’nin ortak çalışmasında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların kısa bir süre içerisinde antikor seviyelerinin düştüğü belirlendi.


10 KAT AZALIYOR

Araştırmacılar, 46 sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinden aldıkları kan değerleri ile aşı olduktan bir süre sonra alınan kan değerlerini ve ikinci doz aşıdan 6 ay sonraki kan değerlerini inceledi.

Bilim insanları, 6 ay içerisinde aşının yarattığı antikor seviyesinin ortadan kalktığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Stanford Üniversitesi’nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi’nden Mehul Suthar, “Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının corona virüsüne karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor” açıklamasını yaptı.

7 AY SONRA AŞI YAPILMALI

Gönüllülerin neredeyse yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu.

Reuters’ın aktardığı haberde görüşlerini paylaşan araştırmayı yürüten bilim insanları, “Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici corona virüsü aşısı olmanın SARS-CoV-2’ye ve onun  varyantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Etiketler; #biontech #biontech üçüncü doz #aşı #koronavirüs aşısı
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