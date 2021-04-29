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BioNTech'te iptal kararı iptal edildi!

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı ardından BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarılmıştı. Sağlık Bakanlığı, kararı iptal etti. İsteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek

BioNTech'te iptal kararı iptal edildi!
29 Nisan 2021 Perşembe 10:20

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı duyurmasının ardından yeni bir karar alındı. Buna göre; isteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu.

Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi.

Sağlık Bakanlığı: Biontech aşısında alınan ikinci doz randevular korunacak. Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek.

RANDEVULAR NASIL ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gönderilen mesajlar ardından randevularını iptal edip daha ileri bir tarihe kaydıranlar, tekrar 28 gün sonraya denk gelen tarihlerde randevu alabilecek.

Dünkü karar ardından randevularını iptal etmeyenlerde ise, randevular korunacak.

BioNTech aşısının ilk dozu için yeni randevu alanlar ise ikinci doz aşı için 6-8 hafta sonraya randevu alabilecek.

Etiketler; #biontech #bilim kurulu #sağlık bakanlığı
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