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Bir haftada koronavirüs nedeni ile 231 kişi öldü!

Bir haftada koronavirüs nedeni ile 231 kişi öldü!
03 Eylül 2022 Cumartesi 08:24

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 15- 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında vaka sayısı 80 bin 20 olurken, 231 kişi ise koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 15- 21 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 80 bin 20 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 102 bin 231 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868 oldu. Toplam vefat sayısı ise 100 bin 631'e ulaştı. 

Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #koronavirüs tablosu
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