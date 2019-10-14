Bir mucize gerçek oldu

Türkiye'de ROSI yöntemiyle ilk kez bir bebeğin dünyaya geldiğini açıklayan Prof. Dr. Pabuççu, 'Özellikle Erkek kısırlığı sebebiyle çocuk sahibi olma hayallerinden vazgeçen çiftlere umut olan ROSI yöntemi ile sağlıklı bir bebek dünyaya geldi' dedi.

Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi'nden Prof. Dr. Recai Pabuçcu, son dönemde gelişen ROSI teknolojisi ile daha önce gebeliklerini sağlandığını ancak, başarı sağlanamadığını açıkladı, "ROSI yöntemi ile doğum bir umut olmuş ve bu yolla son dönemde Türkiye'de de gebelikler sağlanmıştı. Bugünse ilk doğum gerçekleşti ve Türkiye'de ilk defa ROSI yöntemiyle dünyaya canlı bir bebek geldi. Dünyaya gelen erkek bebek ve anne oldukça sağlıklı" dedi. "Son dönemde gelişen ROSI teknolojisi ile özellikle azospermi dediğimiz erkek kısırlığına, yani menide hiç canlı veya olgun sperm hücresi bulunmaması durumuna rağmen, çiftlerin çocuk sahibi olma şansı bulunuyor" diyen Prof. Dr. Pabuççu şu bilgileri verdi: "Temelleri Japonya'da atılmış olan ROSI yöntemiyle doğan ilk bebeğin, doğal yollarla dünyaya gelen bebeklerden hiçbir farkı yok. Bugün Türkiye'de hepimizin heyecanla beklediği bir ilk gerçekleşti ve ROSI yöntemi ile gebe kalmış ilk hastamız bebeğine kavuştu. Beklenenden 15 gün önce dünyaya sağlıklı bir erkek bebek geldi. Şu an annenin de bebeğin de durumu gayet iyi. Aile de biz de çok heyecanlı ve mutluyuz.

Umudunuzu yitirmeyin

ROSI yöntemi, son teknoloji bir işlem ve Türkiye'de de yeni uygulamaya başladığımız, başarısına şahit olduğumuz bir yöntem. Önce azosperminin sebepleri detaylıca araştırılıyor ve çözüm üretiliyor. Ancak bu çözümlerle başarı sağlanamadığında çocuk sahibi olmak için ROSI yöntemine başvuruluyor. Bu yöntemle yapılan detaylı aramada öncül yuvarlak sperm hücrelerini bulunuyor ve normalde yumurtayı döllemesi mümkün olmayan spermlere özel dölleme işlemleri uygulanıyor. Bu işlemle elde ettiğimiz embriyoları transfer ederek ROSI işlemini gerçekleştiriyoruz."

11 yıl sonra

Doğal yollarla ve başka tedavi yöntemleri ile 11 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı deneyen Gülçimen ailesi, çareyi ROSI yöntemiyle buldu. Bu yöntemle sağlanan gebelik süreci son derece sağlıklı geçti ve bugün Ayaz Sefa bebek dünyaya gözlerini açtı.