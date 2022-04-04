Bisiklet kullanan erkekler dikkat! Cinsel sağlığınız etkilenebilir!

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Yaşar Başağa, uzun süre bisiklet kullanımının erkeklerde sertleşme bozukluğuna yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, cinsel sağlığı korumak için bisiklet kullanımında alınması gereken önlemleri anlattı

Bisiklet sürmenin kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalı bir spor olmasına rağmen uzun süre bisiklet kullanımının sertleşme bozukluğuyla ilişkili olabileceğini belirten Op. Dr. Yaşar Başağa, "Ereksiyon, yani sertleşme birden fazla organ sisteminin dahil olduğu kompleks bir süreçtir. Sağlıklı bir kalp-damar sağlığı ise sağlıklı bir cinsel yaşam için olmazsa olmazlardandır. Genel vücut sağlığının arttırılması, sağlıklı bir cinsel yaşamın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Haftada 5 saat ve üzerinde bisiklet kullanımı uzun süreli bisiklet kullanımı olarak kabul edilmektedir. Bisiklet sürmek kalp damar sağlığı ve genel vücut sağlığı açısından çok olumlu etkilere sahiptir. Fakat uzun süren bisiklet antrenmanlarında bisiklet selesi (oturağı) perine denilen, yumurtalık ve makat arasındaki bölgeye baskı yaparak sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Perine, yumurta ve makat arasında bulunan, içerisinde penise giden sinir ve damarların ve idrar yolunun geçtiği bölgeye verilen isimdir. Uzun süren bisiklet antrenmanları bu bölgede bulunan sinir ve damarları sıkıştırarak sertleşme bozukluklarına yol açabilir" dedi.

'EĞLENCE AMAÇLI BİSİKLET KULLANIMININ OLUMLU ETKİLERİ VAR'

Yapılan çalışmalarda, profesyonel bisiklet kullanımının sertleşme bozukluğuna yol açtığı gösterilse de eğlence amaçlı bisiklet kullanımının sertleşme bozukluğuna yol açmayacağının belirtildiğini kaydeden Dr. Başağa, "Bisikletin kalp damar sistemi üzerindeki olumlu etkileri eğlence amaçlı bisiklet kullanımında sinir basısının oluşturacağı olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle eğlence amaçlı bisiklet kullanımının erkek cinsel sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Uzun süreli bisiklet antrenmanları, eğer doğru önlemler alınırsa sertleşme bozukluğu oluşturmanın yanı sıra erkek cinsel sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir" diye konuştu.

'PEDLİ GİYSİ, ÖZEL SELE'

Dr. Başağa, bu durumdan kaçınmak için alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

"Uzun antrenmanlar planlanıyorsa, bisiklet için özel üretilen pedli ve jelli giysiler tercih edilmelidir. Böylelikle perine bölgesine yapılan bası azaltılabilir. Bisikletlerde mümkünse ortasında boşluklar olan ve perineye bası yapmayan özel seleler tercih edilmelidir. Uzun süren bisiklet antrenmanlarında her 30-45 dakikalık periyotlarda bisiklete ara verilmeli ve yürüyüş yapılmalıdır. Böylece, bu bölgedeki kan akımı yeniden düzenlenecek ve bası etkisi azalacaktır. Erkeklerde peniste, kadınlarda dış genital bölgede uyuşma olursa 30-45 dakika beklenmeden de ara verilmeli ve kan akışı düzenlenmelidir. Bisiklet kullanımı esnasında bazen ayakta pedal çevirmek yine bası etkisini azaltacaktır. Kısa aralarla ayakta pedal çevirmelidir. Perine bölgesine en çok basının gerçekleştiği basının sprint pozisyonu olduğu unutulmamalıdır."

'BİSİKLET SÜRMEK PROSTAT SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALI'

Dr. Başağa, açıklamasında, "Bisiklet sürmek, ereksiyon üzerine etkilerinin yanı sıra prostat sağlığı açısından da önemli bir yere sahiptir. Yapılan çalışmalarda bisiklet kullanan erkeklerde ileri evre prostat kanseri ve ölümcül prostat kanserinin daha nadir görüldüğü belirtilmiştir. Bunun yanı sıra uzun süre egzersiz yapan erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi de daha nadir görülmektedir. Prostat, erkek cinsel sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Prostat hastalıkları ve prostat hastalıkları için yapılan ameliyatlar ileri yaş erkeklerin cinsel yaşamı için kabus olmaktadır. Bu nedenle bisiklet kullanımının prostat sağlığı üzerindeki olumlu etkileri göz ardı edilmemelidir. Bisiklet kullanımı esnasında prostat sağlığını korumak için de yukarıda saydığımız önlemlerin alınması gerekmektedir. Uzun süre bisiklet kullanımının prostat kanser tarama testi olan PSA'yı yükselttiği akılda tutulmalıdır. PSA yüksekliği normal durumlarda prostat kanseri açısından incelenmesi gereken bir durum olsa da uzun süre bisiklet kullanımı olan erkeklerde, prostat kanseri olmaksızın da perine bölgesine basıdan dolayı gözlenebilir" diye konuştu.