Bisikletle farkındalık yarattılar

Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Bisiklet Etkinliği düzenlendi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren MaviBahçe, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile organ bağışında farkındalık yaratacak bir etkinliğe imza attı. Kent Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler 'Organ Bağışında El Ele' yazılı dövizleri taşıyarak herkesi organ bağışına davet etti. Açılan stantlarda ise organ bağışı hakkında bilgi verildi, katılımcıların bazıları ise organ bağışında bulundu. Buradaki programın ardından aralarında çocukların da yer aldığı bisikletliler Alsancak Gündoğdu Meydanı'na doğru yola çıktı. Organ Bağışı Farkındalık Bisiklet Turu'na yüzlerce bisikletçi katıldı.