Bitki ile tedaviyi küçümsemeyin

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Uzm. Dr. Güzin Oğuz, fitoterapinin (bitkisel tedavi) özellikle önleyici tedavi konusunda oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirtti, "Bu tedavi desteği sadece alanında uzman kişilerden alınması durumunda sonuçların başarıya ulaşır. Özellikle kadın hastalıkları, gastroentoloji ve göz hastalıkları tedavisi gibi birçok alanda kullanılabiliyor" dedi.



Bitkilerin hastalıkları ve yaraları iyileştirmesinin yanı sıra sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı etkilere sahip olduğunu kaydeden Dr. Oğuz, Şunları söyledi: "Metabolizmanın doğru çalışmasında yeterli egzersiz ve yeterli uykunun yanı sıra diyet de önemli bir rol oynar. Mineral ve vitamin eksiklikleri, vücudun asitlenmesi veya hormonal değişiklikler metabolizmayı etkileyip obeziteye neden olabiliyor. Kilo vermek isteyenler, fitoterapi desteği alarak bu noktada başarıya ulaşabilirler. Fitoterapi eşliğinde bazı bitkilerle sağlıksız diyet ürünleri olmadan metabolizma uyarılabilir ve vücut sağlığına zarar vermeden kilo verme sağlanabilir" dedi.

Uzman uyarısı

Fitoterapideki önemli noktanın bu tedavinin mutlaka alanında uzmanlarla uygulanması olduğunu söyleyen Oğuz, şunları söyledi: "Kilo verme planı fitoterapi uzmanının kişiye göre hazırlayacağı bir plan olduğundan zayıflamak isteyenlerin mutlaka bu alanda uzman bir kişi ile görüşmeleri ve programlarını ona göre oluşturmaları sonuçların başarısı için gerekli bir durumdur. Fitoterapi tedavisi uygulamalarında esas olanın hastanın durumu olduğunu ve profesyonel muayene sonrasında hastanın ihtiyacı olan bitkisel ilaç olanaklarının belirlendiğini belirten Oğuz, fitoterapinin uygulandığı bazı alanları şöyle sıraladı: Göz hastalıkları, gastroenteroloji, kadın hastalıkları, endokrinoloji ve metobolik hastalıklar, cilt hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar, onkoloji ve immünomodülatör etkili fitoterapötikler.