Böbrek taşı yaş ve cinsiyet dinlemiyor

Şiddetli ağrılara sebep olarak yaşam kalitesini bozan böbrek taşlarının, ciddi ve geri dönüşümsüz bozukluklara yol açabildiğini söyleyen Memorial Ankara Hastanesi'nden Doç. Dr. Berkan Reşorlu, "Hastalık erkeklerde daha çok görülse de, son yıllarda özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar ve kadınlarda artış gösteriyor" dedi.

Artışın en büyük nedeninin obezite ve yanlış beslenme olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Reşorlu, şu bilgileri verdi: "Bunun başlıca nedenleri hızla yaygınlaşan obezite, karbonhidrat ve tuzdan zengin beslenme alışkanlığı ile hareketsiz yaşam tarzı oluşturmaktadır. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak oluşan insülin direnci, kadınlık hormonu olan östrojenin koruyucu etkisini ortadan kaldırarak, kadınlarda taş oluşumuna yatkınlığa neden olmaktadır. 1950'li yıllarda erkeklerde taş hastalığı kadınlardan 7 kat daha fazla görülürken, günümüzde bu oranın 1.5 kata kadar düştüğü tespit edilmektedir."

Hareketsizlik tetikliyor

Hareketsizlik ve teknoloji bağımlılığı çocukları tehdit ettiğini söyleyen Reşorlu, "Çocuklarda fast food tarzı yanlış beslenme; cips, kraker, çikolata, gazlı içecekler, şekerli yapay ürünler gibi normalde tüketilmemesi gereken gıdaların sıkça tüketilmesi; oyun oynanması gereken vakitlerin bilgisayar, televizyon ya da cep telefonlarının başında hareketsiz olarak geçirilmesi taş hastalığının çocuklarda daha sık görülmesine yol açmaktadır" dedi.

Önlem alınabilir

Böbrek taşının kıvrandırıcı tarzda çok şiddetli ağrılara neden olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Reşorlu, taş analizinin, hastalığın tekrar etmemesi açısından önem taşdığını söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanı laboratuvar tetkilerinden sonra konur. Tedavi taşın boyutu, yeri ve tipine göre hekim tarafından planlanır. Lazerle taş kırma başarı şansı yüksek, yan etki oranı düşük bir tekniktir. Aktif idrar yolu enfeksiyonu olan hastalar hariç, böbreğin alt odacığı dışında yerleşmiş 3 cm'ye kadar taşı olan tüm hastalara güvenle uygulanabilmektedir. Günde yarım litre daha fazla su içmek böbrek taşı riskini yüzde 86 oranında azaltır. Bu yüzden öncelikle bol su içilmelidir. Taş hastaları süt ve yoğurdu normal düzeyde tüketebilirler. Fazla tuz, hayvansal protein ve rafine şekerlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Günlük 1 limon tüketilmesinde fayda vardır.