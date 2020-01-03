Botoks’ta Yeni Trend; “Baby Botoks”

Günümüzde sayısız uygulama bir gecede trend oluyor ancak devamlılığı olamıyor.

Parlayıp, hemen sönen trendlerin aksine “Baby Botoks” yıllardır talep görmekte ve popülaritesini her geçen gün arttırmaktadır. Baby Botoks hakkında merak edilenleri Doç.Dr.Tarık Çavuşoğlu sizler için anlattı.

"Baby Botoks" nedir?

Botoks yaptıranların en büyük kaygısı “yüz ifadesindeki değişim ve donukluk”tur. Bir taraftan yüzde yaşın getirdiği kırışıklıkla savaş verme kaygısı varken, diğer taraftan donuk bir ifade ile karşılaşmaktan dolayı oluşan kaygı vardır. Baby Botoks tam burada devreye girmekte ve ifadeyi değiştirmeyen ufak dozlar ile etkili Botoks uygulamasını birleştirmektedir. Baby Botoks’ta kullanılan toksin, klasik botoksta kullanılan ile aynıdır. Normal Botoks ile Baby botoks farkı; Baby Botoks’ta kullanılan dozlar ve uygulama noktalarıdır.

Baby Botoks uygulamasında uygulama noktalarının belirlenmesi daha dikkatli ve hassas bir ölçümü gerektirir. Zira küçük dozlar ile doğru noktalarda etkili bir sonuç elde etmek gerekir. Baby Botoks mimik ve ifadelerde donukluk veya ifadesiz bir yüz oluşturmaksızın, etkili bir Botoks uygulaması arayışından ortaya çıkmış bir Botoks tekniğidir.

Kimler "Baby Botoks" Yaptırmalıdır?

Botoks yaptırmak istiyor ancak yüzünüzde şaşkın bir ifade oluşmasından korkuyorsuanız. Botoks yaptırayım kırışıklıklarım açılsın ama kimse Botoks yaptırdığımı anlamasın istiyorsanız, “Baby Botoks” aradığınız çözüm olabilir. Henüz 20’li yaşlardasınız ancak ileride yüzünüzde kırışıklıklar oluşmadan, yer etmeden önlemini almak istiyorsanız “Baby Botoks” beklentilerinizi karşılayabilir. Yıllarca ne kadar Botoks varsa hepsini yapın mantığı ile Botoks katastrofileri, Botoks faciaları etrafımızda veya sosyal medyada karşımıza çıktı. Botoks’tan fayda görebilecek birçok insan bu kötü uygulamalar sebebi ile bu kararlarından vazgeçti veya erteledi. Baby Botoks bu ön yargıların yıkılmasında birçok insanın tekrar Botoks ile barışmasında etkili oldu.

Yüzünüzde mimik ve ifadeler işiniz veya profesyonel uğraşınız anlamında sizin için önemli olabilir. Sahne sanatçısı, öğretmen, halkla ilişkiler uzmanı gibi yüzünüzdeki mimikler ile insanlara birtakım şeyleri anlatıyor olabilirsiniz. Bu meslek gruplarında da “Baby Botoks” vazgeçilmez öneme sahip bir uygulamadır.

Baby Botoks Fiyatları