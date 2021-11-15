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Bu battaniye stresi azaltıyor!

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, teknolojik ürün olan ağırlıklı battaniyelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekti. Ürünü yapısal olarak ‘babaanne usulü’ battaniyelere benzeten Prof. Dr. Özyaral, “Sarılma duygusu veriyor. Ağırlıklı battaniye oksitosin hormonunun uyarılmasını sağlıyor. Stresi, anksiyeteyi, depresyonu, uykusuzluğu ortadan kaldırabilme yetisi var” dedi

Bu battaniye stresi azaltıyor!
15 Kasım 2021 Pazartesi 11:06

Uyku problemleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kronik ağrı problemi, anksiyete, uykusuzluk, depresyon, huzursuz bacak sendromu ve otizmle ilgili bir dizi sağlık sorunlarının düzenlenmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ağırlıklı battaniyeler ile ilgili İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, önerilerde bulundu. Özel olarak hazırlanan dolgulu yapısıyla sağlık sorunlarına etkili olan battaniye ile ilgili Prof. Dr. Özyaral, “Üstümüze örttüğümüz an bir ağırlığın hafiften bizi sarıp sarmaladığını, dolayısıyla da bir kucaklama, sarılma hissi oluşturduğunu algılıyoruz.  Bu sarılma duygusuyla beraber vücutta güvenlik hissi oluşuyor” ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Özyaral, uygun bir battaniyenin kişinin kendi ağırlığının yüzde 10’unun üstüne ortalama 2 kilo daha eklenip hesaplanabileceğini dile getirdi.

OKSİTOSİN HORMONUNU UYARIYOR


Gün boyu yaşanan yorgunluğun ağırlıklı battaniyeler ile azalabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özyaral, “Uyku düzenine geçtiğimizde  normalde vücudun salgılaması gereken çok önemli bir hormon var. Biz buna oksitosin diyoruz. Ağırlıklı battaniye oksitosin hormonunun uyarılmasını sağlıyor. Stresi, anksiyeteyi, depresyonu, uykusuzluğu ortadan kaldırabilme yetisi var” dedi.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR; SEROTONİN SALGILANIYOR


Babaanne usulü battaniyelerin yeni teknolojilerle hayata giriş yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Özyaral, “Battaniyenin üzerimize örtülmesiyle birlikte salgılanan oksitosin vücutta en önemli santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı özellikle parasempatik sistemin hareketlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla da karşıt olan, stresi, anksiyeteyi destekleyen, kortizol hormonunun aşağı doğru inmesini tetikliyor. Parasempatik sistemde faaliyetler artınca muhteşem bir olay ortaya çıkıyor. Mutluluk hormonu yani serotonin salgılanıyor. Bunun salgılanması da dolayısıyla uyku kalitesini artıracağı için ciddi bir melatonin salgılanıyor. Bu da sabahları mutlu, güler yüzlü uyanan, yorgunluğunu almış, işine zinde giden bir karakter olarak kalkmış oluyoruz” diye konuştu.


DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILABİLİR; SIRTINIZA ALABİLİRSİNİZ


Battaniyeleri ciddi problemleri ve rahatsızlıkları olan kişilerin doktor tavsiyesinde kullanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özyaral, “Aşırı kapalı alanda kalma korkusu yaşayan, klostrofobisi olan bir kişinin üstüne örtülmemesinde fayda var. Bu bir tedavi yöntemi olarak uygulanacaksa doktor kontrolünde uygulanması gerekir. Kronik hastalığı olan, kalp damar hastalığı olan kişilerde problem yaratacaksa belki belli sürelerde kullanmak gerekebilir. O zaman da uyumayacağız, oturacağız ve sırtımıza alacağız. Bu da yine bir sarılma hissi yaratacak” ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #battaniye #battaniye depresyon #depresyonu azaltıyor
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